Американский рыбак семь часов боролся с 310-килограммовой акулой и побил рекорд

В США рыбак установил новый рекорд, выловив лисью акулу после семи часов борьбы с рыбой. О необычном улове сообщил портал CT Insider.
Эд Лавли из Коннектикута отправился на рыбалку с другом и поймал огромную акулу длиной около 5,6 метра и весом примерно 310 килограммов. Чтобы выловить рыбу, ему пришлось почти семь часов оставаться на лодке, пристегнутым ремнем.
Лавли, будучи опытным рыболовом и чемпионом по борьбе в старшей школе, отметил, что этот бой стал самым трудным в его жизни. После того как акулу удалось поймать, рыбаки закрепили ее двумя гарпунами и привязали к лодке, а затем более двух часов везли к причалу, прежде чем загрузили в грузовик.
Синтия, жена Лавли, призналась, что была поражена размерами этой гигантской рыбы, и рассказала, что у них даже сломалась лебедка в гараже при попытке поднять улов.
В конечном итоге Лавли разделал рыбу и раздал мясо друзьям, но сейчас сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) изучают фотографии, чтобы точно определить вес акулы и подтвердить рекорд. Заявка на присуждение Лавли награды за трофейную рыбу уже рассматривается, говорится в материале.
