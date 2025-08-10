Билан порвал штаны, пока плясал для фанатов. Видео

Ранее Дима Билан выступал в Екатеринбурге на Дне строителя 9 августа, где также собрал тысячи зрителей и исполнил свои хиты. Тогда артист отметил, что не был в городе десять лет, и поблагодарил местных жителей за теплый прием. Фанаты на обоих концертах активно поддерживали певца, приходя с плакатами и символикой.