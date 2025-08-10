Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске планируют нанести дорожную разметку в ночь на 11 августа, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП» Мингорисполкома, ночью планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от пр. Победителей до ул. Тимирязева), ул. Мястровской, 42-м км МКАД, ул. Щорса, ул. Славинского, ул. Туровского, ул. Рогачевской, ул. Рафиева, ул. Лучины, ул. Уборевича, ул. Колесникова, ул. Либкнехта, ул. Брыля, ул. Бачило, ул. Филимонова, ул. Тухачевского, ул. Гамарника и ул. Сапеги.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-