Как в Беларуси готовят операторов беспилотников, рассказал эксперт

«У нас сложились очень хорошие отношения с Государственным военно-промышленным комитетом (ГВПК). Они нас прекрасно слышат, видят наши запросы. Наши пожелания возникают в процессе учений, эксплуатации. Эту информацию мы предоставляем ГВПК. Отклик очень быстрый, они быстро реагируют, понимают, что мы хотим, оперативно отрабатывают, и мы анализируем, т.е. это в какой-то степени замкнутый цикл. ГВПК не стоит на месте, развитие идет вперед, иногда даже опережая наши пожелания. Есть предложения с их стороны, которые мы оцениваем в ходе эксплуатации. И в дальнейшем получаем изделие, которое эффективно используется у нас при выполнении тех или иных задач», — обозначил Денис Дудкин.