Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ у Константиновки в ДНР

Кроме того, успехи фиксируются в районах Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российских войск продолжают активное продвижение на юго-западном и юго-восточном направлениях от Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, успехи фиксируются в районах Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По словам Пушилина, на константиновском направлении был освобожден населенный пункт Яблоновка, а также продолжается продвижение в районах Полтавки и Русинова Яра.

Он отметил, что российские войска добиваются успехов и в районе Щербиновки.

«Сложные достаточно бои, однако ВС РФ держат ситуацию под контролем. Активное продвижение идет в юго-западном, юго-восточном направлении от Константиновки», — заключил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообищ, что ВС РФ продолжают активное наступление на великоновоселковском направлении.