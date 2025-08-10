Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ у Константиновки в ДНР

Подразделения российских войск продолжают активное продвижение на юго-западном и юго-восточном направлениях от Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, успехи фиксируются в районах Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
По словам Пушилина, на константиновском направлении был освобожден населенный пункт Яблоновка, а также продолжается продвижение в районах Полтавки и Русинова Яра.
Он отметил, что российские войска добиваются успехов и в районе Щербиновки.
«Сложные достаточно бои, однако ВС РФ держат ситуацию под контролем. Активное продвижение идет в юго-западном, юго-восточном направлении от Константиновки», — заключил глава ДНР.
Ранее Пушилин сообищ, что ВС РФ продолжают активное наступление на великоновоселковском направлении.