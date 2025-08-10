В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Миграция — один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан РФ в этой сфере, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
«В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, — военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими», — сказал митрополит Григорий в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По его словам, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, ведь эти вызовы — не что иное, как призыв Бога к людям, через решение этих проблем люди становятся более совершенными.
«Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — заявил управделами РПЦ.
Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.
«Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты — дешевая рабочая сила. Но за счет решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы — ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству», — заключил иерарх.