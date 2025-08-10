В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

«В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, — военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими», — сказал митрополит Григорий в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».