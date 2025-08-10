Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют минирование дорог в Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывчатыми веществами тушки животных и птиц. Об этом сообщил журналистам заместитель по политической работе роты российской группировки войск «Днепр» с позывным «Фара».
— Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана, — пояснил боец.
Кроме того, украинские военные размещают на дорогах в прифронтовых и тыловых зонах Запорожья заминированные предметы быта. «Фара» уточнил, что это могут быть мусорные пакеты, банки из-под энергетиков и другие объекты.
Замполит подчеркнул, что российские солдаты изучили тактику ведения боевых действий ВСУ и не попадаются на эти ловушки. Он добавил, что военные ВС РФ всегда объезжают или останавливаются перед подозрительными предметами на дороге.
«Фара» также отметил, что такая тактика ВСУ объясняется внутренними настроениями в украинской армии. По его словам, бойцы и командиры осознают свое поражение, поэтому «пакостят, чем могут», передает РИА Новости.
В июне командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес» рассказал, что боевики ВСУ, находясь в Курской области, минировали даже тела убитых гражданских. По словам военного, большинство минирований со стороны ВСУ — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение, в том числе мирных жителей.