В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

«Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять — так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом — возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции», — заключил управделами РПЦ.