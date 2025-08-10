Ричмонд
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

Митрополит Григорий призвал вернуть улицам в новых регионах досоветские названия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства — это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после развала СССР — ред.) за границей. И, конечно, исторические (досоветские — ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены», — сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав РФ.

По его словам, в советское время улицы называли в том числе в честь «людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага».

«Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять — так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом — возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции», — заключил управделами РПЦ.