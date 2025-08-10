Героини произведений Пушкина поучаствовали в показе мод на славянском фестивале

В год 80-летия Великой Победы славянский фестиваль «Русское поле» проходил в символическом месте Москвы, связанное с силой духа и единством страны. На фестивале можно было увидеть: культуры разных городов, традиции, послушать рассказы о Великой Отечественной войне, попробовать народную кухню, поучаствовать в мастер-классах, завязать морские узлы и многое другое. А также, посетить модные показы, где переплелись русские, белорусские и украинские культуры.