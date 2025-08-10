СМИ: Евросоюз пытается провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские страны стремятся организовать переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg 10 августа, ссылаясь на свои источники.
Это предложение возникло после активных дипломатических контактов, которые имели место в прошедшие выходные. В частности, данная инициатива обсуждалась на встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
В воскресенье, 10 августа, послы стран Европейского союза высказали необходимость провести встречу с президентом США. В результате стало известно, что в понедельник, 11 августа, пройдет видеоконференция глав дипломатических ведомств государств сообщества, говорится в публикации.
Трамп сообщил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что позднее раскроет больше подробностей саммита.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.