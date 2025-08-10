СМИ: Евросоюз пытается провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские страны стремятся организовать переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg 10 августа, ссылаясь на свои источники.