Футболисты ФК «Ростов» одержали победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Сегодня, 10 августа, в четвертом туре РПЛ футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с ФК «Пари НН» (Нижний Новгород). Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0).
Первая половина матча началась достаточно активно. Спустя буквально несколько минут игры по ноге получил Константин Кучаев (ФК «Ростов»). За это Мамаду Майга (ФК «Пари НН») сначала получил желтую карточку, но потом судья назначил красную (11-я минута).
Далее у гостей был угловой и замена игроков. На 21-й минуте желтую карточку получил Даниил Лесовой (ФК «Пари НН»). Потом желтые карточки назначили Александру Тарасову (27-я минута) и Тимуру Сулейманову (39-я минута), оба игрока из донской команды. В конце первого тайма фиксировались угловые, но забитых голов не было.
Второй тайм начался с замен у гостей и хозяев. На 48-й минуте в составе ФК «Ростов» счет Тимур Сулейманов. Затем мог последовать еще один гол, но атака не удалась.
На 54-й минуте желтую карточку получил Роналдо (ФК «Ростов»). Далее были новые замены и голевые моменты. На 79-й минуте пострадал Илья Вахания, ему потребовалась помощь медиков. На 80-й, 85-й и 89-й минутах по желтой карточке получили игроки ФК «Пари НН» — Свен Карич, Реналдо Сефас и Хуан Кастильо.
В течение второго тайма, а также в дополнительное время счет не менялся. В итоге победили подопечные Хонатана Альбы.
