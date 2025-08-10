Футболисты ФК «Ростов» одержали победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Далее у гостей был угловой и замена игроков. На 21-й минуте желтую карточку получил Даниил Лесовой (ФК «Пари НН»). Потом желтые карточки назначили Александру Тарасову (27-я минута) и Тимуру Сулейманову (39-я минута), оба игрока из донской команды. В конце первого тайма фиксировались угловые, но забитых голов не было.