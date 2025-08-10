Ричмонд
Вучич: Встреча Путина и Трампа станет шагом к достижению мира на Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет иметь большое значение для европейской экономики.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча президентом России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа может стать шагом к достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Уверен, что она (встреча — прим. ред.) очень важна. Я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы они всех нас порадовали миром», — сообщил он в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, переговоры лидеров России и США будут иметь большое значение для экономики стран Европы. При этом президент Сербии выразил сомнение, что предстоящая встреча Путина и Трампа приведет к полному прекращению конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, Переговоры лидеров стран пройдут на Аляске в предстоящую пятницу, 15 августа. В ходе встречи политики обсудят пути к достижению долгосрочного мира по Украине.

