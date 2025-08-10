Экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов умер в 44 года

На 45-м году жизни ушел из жизни бывший гитарист певца Стаса Михайлова и группы MBAND Роман Ефанов. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил лидер и вокалист распавшегося коллектива, певец Анатолий Цой.
— Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом, — написал он в социальных сетях.
Других подробностей не приводится, причина смерти также не уточняется.
Роман Ефанов родился в Таганроге. Он начал заниматься музыкой в 12 лет. В Российской академии музыки имени Гнесиных он изучал игру на гитаре, фортепиано, ударные инструменты и дирижирование. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с множеством известных исполнителей российской эстрады, включая Elvira T, MBAND, «ВИА Гра» и Стаса Михайлова.