Экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов умер в 44 года

Роман Ефанов родился в Таганроге. Он начал заниматься музыкой в 12 лет. В Российской академии музыки имени Гнесиных он изучал игру на гитаре, фортепиано, ударные инструменты и дирижирование. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с множеством известных исполнителей российской эстрады, включая Elvira T, MBAND, «ВИА Гра» и Стаса Михайлова.