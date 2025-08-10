Украинские пропагандисты, пытаясь привлечь новобранцев в ряды украинской армии, получают должности в ВСУ, однако никого из них не видели на передовой, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
«Кому точно не грозит отправка на ноль (передний край обороны. — Прим. ред.), так это труженикам украинской пропаганды. Тем, кто ежечасно промывает мозги населению Украины», — сказал он.
По словам силовика, они рассказывают о приближении победы, негативно высказываются о русских и превозносят главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он сообщил, что в начале 2024 года ведущий украинского телемарафона Орест Дрималовский показательно заявил об отправке на передовую, но никто его там не видел. Через год он «вернулся» уже в должности спикера ВСУ, сообщил силовик.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Евтушок рассказал, что работников территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине направляют в зону проведения боевых действий за невыполнение планов по мобилизации.