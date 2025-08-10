В Польше зрители развернули бандеровский флаг на концерте Макса Коржа

В Польше местные политики осудили инцидент на концерте белорусского певца Макса Коржа, где группа зрителей развернула бандеровский флаг во время мероприятия.
Концерт прошел в минувшую субботу, 9 августа, на Национальном стадионе в Варшаве. После этого в Сети появились видеозаписи и фотографии, на которых группа молодых людей размахивала красно-черным флагом украинских националистов.
Депутат польского парламента Дариуш Матецкий после инцидента направил в прокуратуру заявление о проведении расследования относительно произошедшего. Политик также призвал возбудить уголовное дело против молодых людей по статье о запрете пропаганды националистических идеологий.
Также внимание на ситуацию обратил один из лидеров ультраправого польского движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский. Он призвал развернувших бандеровский флаг украинцев вернуться на родину и вступить в ряды вооруженных сил.
