С 1 сентября запретят вести предпринимательскую деятельность на участках СНТ

А ранее Life.ru писал, что выращивание на даче растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, грозит уголовным делом. К таким относится гармала обыкновенная, известная как могильник. Также под запретом находятся турбина щитковидная, мимоза хостилис и шалфей предсказателей. В списке запрещённых растений не только известные мак и конопля, но и экзотические виды, такие как голубой лотос, ипомея трёхцветная и роза гавайская.