В центре Ростов-на-Дону на месте снесенного аварийного дома появится сквер

Глава Ростова прокомментировал планы по созданию сквера в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал планы по созданию сквера на месте снесенного аварийного дома на улице Социалистической. Пост был опубликован в Telegram.

— Вопрос о выделении 2,8 млн рублей на проект нового сквера выносится на августовское заседание городской думы. Уверен, что он будет решен положительно, — отметил Александр Скрябин.

Глава Ростова добавил, что также обсуждается идея создания мурала на стене соседнего дома вблизи будущей зеленой зоны.

— Обсуждали и то, что центр сквера может украсить интересная малая архитектурная форма. Или памятник. Логично, если бы мурал ни скульптуру/фонтан, либо памятник, объединяла общая идея. Отталкиваясь от нее можно прийти и к названию, — написал Александр Скрябин.

Напомним, по инициативе врио главы региона Юрия Слюсаря жители города смогут самостоятельно выбрать название для нового сквера, а также определить, каким будет мурал.

