На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

Отмечается, что основной центр взрыва (область 4168), исходя из поступивших данных, располагался на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных участвовавших в событии центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля. По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.