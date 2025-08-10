Два человека погибли из-за атаки БПЛА на Тульскую область

Срочная новость Два жителя Тульской области погибли и еще трое пострадали из-за атаки БПЛА. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
