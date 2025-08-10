Ричмонд
В Ростовской области снова обновились цены на бензин

Стоимость бензина на начало августа выяснили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение недели, с 29 июля по 4 августа 2025 года, изменились цены на бензин. Об этом сообщает Росстат.

Средняя стоимость горючего по состоянию на 4 августа составила 62,33 рубля за 1 литр (для сравнения, 30 июня показатель находился на уровне в 61,35 рубля).

Обновленные расценки по отдельным маркам:

АИ-92: 58,04 рубля;

АИ-95: 64,57 рубля;

АИ-98 и выше: 82,74 рубля;

Дизельное топливо: 67 рублей.

Добавим, общая цена за бензин по ЮФО 4 августа составляла 62,82 рубля, за дизель — 68,58 рубля. Стоимость по России — 61,19 и 71,49 рубля соответственно.

