Ученые зафиксировали взрывной выброс солнечной плазмы

На Солнце произошел мощный взрывной выброс плазмы, который охватил сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды.

На Солнце произошел мощный взрывной выброс плазмы, который охватил сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие затронуло зону диаметром около полумиллиона километров — треть видимого солнечного диска. Плазма была выброшена в плоскости, где расположены планеты Солнечной системы.

Основной очаг взрыва находился в области 4168, которая, согласно предварительным данным, была значительно смещена относительно направления на Землю. Однако часть вторичных центров выброса оказалась близко к линии Солнце-Земля.

Измерения показали, что часть солнечного вещества и магнитных полей может двигаться в сторону нашей планеты.

Ранее сообщалось, что на Солнце заметили необычное излучение.