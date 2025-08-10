Ученые зафиксировали взрывной выброс солнечной плазмы

На Солнце произошел мощный взрывной выброс плазмы, который охватил сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие затронуло зону диаметром около полумиллиона километров — треть видимого солнечного диска. Плазма была выброшена в плоскости, где расположены планеты Солнечной системы.