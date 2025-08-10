В Китае пара столкнулась с проблемами при разводе из-за куриц

Пара проживала в деревне провинции Сычуань и занималась животноводством. Когда они решили расстаться, разногласия по поводу раздела имущества не позволили договориться мирно. В ходе судебных разбирательств было решено разделить 22 гуся и две утки поровну, но с курицами возникла сложность: у них было 29 несушек, и каждый хотел оставить себе больше.