Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае пара столкнулась с проблемами при разводе из-за куриц

Пара не могла поделить 29 несушек пополам.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина и женщина из Китая, занимающиеся разведением птиц, столкнулись с необычной проблемой при разводе — как разделить 29 кур. В итоге, чтобы решить спор мирным путём, супруги нашли выход в том, чтобы просто съесть одну из птиц. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пара проживала в деревне провинции Сычуань и занималась животноводством. Когда они решили расстаться, разногласия по поводу раздела имущества не позволили договориться мирно. В ходе судебных разбирательств было решено разделить 22 гуся и две утки поровну, но с курицами возникла сложность: у них было 29 несушек, и каждый хотел оставить себе больше.

Судья предложил два варианта: либо супруги вместе съедят одну курицу, либо один из них заплатит другому за право оставить её себе. В итоге пара решила устроить «прощальный ужин» и разойтись, выбрав самый мирный способ разрешения конфликта.

Ранее на острове Бали в Индонезии во время петушиных боёв погиб зритель. Трагедия произошла в Денпасаре на традиционном мероприятии, где боевые птицы сражаются с привязанными к лапам лезвиями.