В Китае пара столкнулась с проблемами при разводе из-за куриц

Мужчина и женщина из Китая, занимающиеся разведением птиц, столкнулись с необычной проблемой при разводе — как разделить 29 кур. В итоге, чтобы решить спор мирным путём, супруги нашли выход в том, чтобы просто съесть одну из птиц. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пара проживала в деревне провинции Сычуань и занималась животноводством. Когда они решили расстаться, разногласия по поводу раздела имущества не позволили договориться мирно. В ходе судебных разбирательств было решено разделить 22 гуся и две утки поровну, но с курицами возникла сложность: у них было 29 несушек, и каждый хотел оставить себе больше.
Судья предложил два варианта: либо супруги вместе съедят одну курицу, либо один из них заплатит другому за право оставить её себе. В итоге пара решила устроить «прощальный ужин» и разойтись, выбрав самый мирный способ разрешения конфликта.
