Военкор Котенок заявил о решении Азербайджана поставлять оружие Украине

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале о том, что Азербайджан принял решение о военной помощи Украине.
По его словам, Баку уже разворачивает производство 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину.
— Учитывая, что, по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято, — написал военкор.
Котенок также отметил, что вопрос заключается лишь в способе осуществления поставок: открыто и напрямую или через цепочку посредников. Таким образом, Котенок прокомментировал сообщения о возможном снятии Азербайджаном эмбарго на военную помощь Украине в случае продолжения ударов России по связанным с Азербайджаном энергетическим объектам.
Тем не менее 12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов. Предполагалось, что финансирование поставок может быть обеспечено за счет уже утвержденных Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации.