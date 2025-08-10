Военкор Котенок заявил о решении Азербайджана поставлять оружие Украине

Тем не менее 12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов. Предполагалось, что финансирование поставок может быть обеспечено за счет уже утвержденных Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации.