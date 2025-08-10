«Эти регионы [Донбасс и Новороссия] в настоящее время возвращаются в орбиту Российского государства. Новые регионы, как их сейчас называют, — это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались за границей. И, конечно, исторические названия там также со временем должны быть восстановлены», — сказал он, добавив, что в СССР улицы назывались именами людей, на которых не стоит ровняться, так как они «не желали России блага».