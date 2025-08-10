Взрывной выброс плазмы на Солнце затронул несколько областей звезды

Основной эпицентр активности (область 4168) находился на значительном угловом расстоянии от Земли, однако часть вторичных зон, участвовавших в процессе, расположена близко к линии Солнце — Земля. Замеры показывают, что часть вещества и магнитных полей может быть направлена в сторону нашей планеты.