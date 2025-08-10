Взрывной выброс плазмы на Солнце затронул несколько областей звезды

На Солнце зафиксирован мощный и стремительный выброс плазмы, охвативший несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По оценкам специалистов, явление затронуло участок диаметром около 500 тысяч километров — примерно треть видимого диска светила, а направление выброса совпало с плоскостью расположения планет.
Основной эпицентр активности (область 4168) находился на значительном угловом расстоянии от Земли, однако часть вторичных зон, участвовавших в процессе, расположена близко к линии Солнце — Земля. Замеры показывают, что часть вещества и магнитных полей может быть направлена в сторону нашей планеты.
Ранее сообщалось, что на Землю с 8 по 12 августа обрушатся сильные магнитные бури, в то же время можно будет наблюдать северные сияния.