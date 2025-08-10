Ричмонд
Дрон-камикадзе атаковал село Стратива в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал село Стратива Стародубского муниципального округа с помощью дрона-камикадзе, в результате чего пострадал мирной житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

