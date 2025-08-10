ВС РФ уничтожили 120-миллиметровый миномёт ВСУ с помощью БПЛА

Российские военные ликвидировали 120-миллиметровый миномёт Вооружённых сил Украины неподалёку от Новодмитровки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Центр». Были использованы ударные FPV-дроны.
«В результате разведки местности расчёты БПЛА обнаружили скрытый в лесополосе миномёт противника. Расчётом ударных FPV-дронов огневое средство было уничтожено», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ВС РФ получили преимущество в огневых средствах, а затем продолжили наступление на северском участке.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике.