ВС РФ уничтожили 120-миллиметровый миномёт ВСУ с помощью БПЛА

Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 120-миллиметровый миномёт Вооружённых сил Украины неподалёку от Новодмитровки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Центр». Были использованы ударные FPV-дроны.

«В результате разведки местности расчёты БПЛА обнаружили скрытый в лесополосе миномёт противника. Расчётом ударных FPV-дронов огневое средство было уничтожено», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ВС РФ получили преимущество в огневых средствах, а затем продолжили наступление на северском участке.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике.

