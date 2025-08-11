Митрополит Григорий назвал миграцию одним из главных вызовов для России

В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России, наряду с украинским конфликтом и низкой рождаемостью, и выразили надежду на принятие законов, защищающих права российских граждан в данной области.
«Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире телеканала «Россия 24», призвав не замалчивать проблему миграции.
Митрополит указал на то, что многие мигранты не хотят уважительно относиться к российским традициям и призвал не решать экономические проблемы за счёт создания угрозы обществу.
Тем временем в России растет спрос на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья, они составляют конкуренцию мигрантам из СНГ.
Как в России хотят ужесточить требования к трудовым мигрантам, читайте здесь на KP.RU.