Митрополит Григорий назвал миграцию одним из главных вызовов для России

В РПЦ призвали не замалчивать проблемы миграции.

Источник: Комсомольская правда

В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России, наряду с украинским конфликтом и низкой рождаемостью, и выразили надежду на принятие законов, защищающих права российских граждан в данной области.

«Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире телеканала «Россия 24», призвав не замалчивать проблему миграции.

Митрополит указал на то, что многие мигранты не хотят уважительно относиться к российским традициям и призвал не решать экономические проблемы за счёт создания угрозы обществу.

Тем временем в России растет спрос на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья, они составляют конкуренцию мигрантам из СНГ.

Как в России хотят ужесточить требования к трудовым мигрантам, читайте здесь на KP.RU.