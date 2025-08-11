Что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца 11 августа

В Беларуси православные верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2025 года. Кроме того, в названную дату вспоминают святого Каллиника Киликийского. В народе принято отмечать Калинов день, или Калинник. Таким образом называли первые заморозки в августе.
Что нельзя делать 11 августа.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Не рекомендуется одалживать деньги, планировать траты, пересчитывать финансы. Предки верили, что подобное может вызвать ухудшение материального положения.
Что можно делать 11 августа.
По традиции, было принято ходить в церковь, молиться Николаю Чудотворцу. А еще в названный день женщины обязательно умывались калиновым соком для сохранения красоты на долгое время.
Согласно приметам, на холодную зиму указывает большое количество ягод и орехов в лесу. Теплая погода в данный день говорит о том, что тепло будет и в начале сентября. Если в лесу нет грибов, то зима окажется снежной.
