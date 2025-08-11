Ричмонд
В МВД Турции рассказали о погибшем и 29 пострадавших от землетрясения

Землетрясение на западе Турции привело к гибели одного человека, еще 29 получили ранения.

Вечером 10 августа на западе Турции произошло мощное землетрясение. Его магнитуду оценили в 6,1 балла. В результате сильных подземных толчков погиб один человек, 29 пострадали. С таким сообщением выступил глава МВД Турции Али Ерликая.

Он уведомил, что землетрясение затронуло жителей провинции Балыкесир.

«В результате землетрясения умер 81-й летний гражданин, 29 человек пострадали. Разрушено 16 домов», — сообщил Али Ерликая.

Стоит напомнить, что землетрясения в Турции наблюдаются уже не первый месяц.