«Мы сегодня очень западные. А со своим-то что делать?»

Вы начинаете думать не о Джастине Тимберлейке, который очень хорош и которого мы все любим, хороший парень, красавец, но вы начинаете слушать и Иосифа Кобзона в том числе с песней о тревожной молодости, потому что вы здесь родились, а в 14 лет вообще об этом не думали. Но ко мне ходит огромное количество 14-летних детей. Почему? Да потому что их родители слушали мои песни в машине у своих родителей. Потом они крутят их в машине сегодняшним своим детям. А эти дети рожают следующих детей, которые тоже в этой машине слушают мои песни. Почему? Не знаю, спросите у них. Потому что им это, видимо, близко.