11 августа: какой сегодня праздник

11 августа — 223-й день года, до конца года остается 142 дня.
Праздники в России.
День белого гриба — время отправляться в лес за «царём грибов» и готовить ароматные блюда.
Международные праздники.
Международный день здорового сердца — повод проверить здоровье и задуматься о правильном образе жизни.
День кинетического песка — праздник для детей и взрослых, любящих творчество и необычные тактильные ощущения.
День полета на воздушном шаре — романтичное приключение для тех, кто мечтает увидеть мир с высоты.
День «мусорной еды» (фастфуда) — можно позволить себе немного вредного, но такого вкусного!
Православный праздник.
Рождество святителя Николая Чудотворца — один из самых почитаемых святых на Руси, покровитель путешественников, моряков и детей.
Рождество святителя Николая Чудотворца.
Народный календарь: Калинов день (Калинник).
В этот день на Руси:
Собирали калину — варили кисели, компоты, пекли пироги («калинники»).Запрещалось решать финансовые вопросы до обеда — считалось, что сделки будут неудачными. Нельзя было отказывать в помощи — это могло навлечь беду.
Приметы:
Туман утром — к плохому сбору мёда. Много орехов и ягод — к холодной зиме. Если овёс зазеленел во второй раз — осень будет дождливой.
Что можно и нельзя делать 11 августа.
Можно:
Собирать калину и грибы. Готовить блюда из свежих ягод. Помогать нуждающимся.
Нельзя:
Заняться крупными финансовыми делами. Отказывать в помощи. Рубить или ломать калину — это считалось плохой приметой.
У кого именины 11 августа?
Мужские: Алексей, Константин, Михаил, Николай.
Женские: Клара, Серафима, Сусанна.
Кто из знаменитостей родился 11 августа?
Оскар Кучера (1974) — российский шоумэн.
Сергей Мавроди — создатель нескольких финансовых пирамид.
Халк Хоган — американский актер.
Крис Хемсворт — актёр, известный по роли Тора в Marvel.
Виола Дэвис — обладательница «Оскара», одна из самых влиятельных актрис Голливуда.
Стив Возняк — сооснователь Apple, легенда IT-индустрии.
Памятные даты.
1337 г. — основание Троице-Сергиевой лавры преподобным Сергием Радонежским.
1845 г. — создание первого российского магистрального паровоза.
1906 г. — патент на звуковое кино (Великобритания).
1920 г. — основание музея-усадьбы «Абрамцево».
1959 г. — открытие аэропорта «Шереметьево».
1969 г. — премьера фильма «Доживём до понедельника».
1973 г. — начало показа «Семнадцати мгновений весны» в СССР.
1992 г. — первый авиасалон в Жуковском.
1998 г. — The Rolling Stones впервые выступили в Лужниках.