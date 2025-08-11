Ричмонд
11 августа: какой сегодня праздник

11 августа — 223-й день года, до конца года остается 142 дня.

Праздники в России.

День белого гриба — время отправляться в лес за «царём грибов» и готовить ароматные блюда.

Международные праздники.

Международный день здорового сердца — повод проверить здоровье и задуматься о правильном образе жизни.

День кинетического песка — праздник для детей и взрослых, любящих творчество и необычные тактильные ощущения.

День полета на воздушном шаре — романтичное приключение для тех, кто мечтает увидеть мир с высоты.

День «мусорной еды» (фастфуда) — можно позволить себе немного вредного, но такого вкусного!

Православный праздник.

Рождество святителя Николая Чудотворца — один из самых почитаемых святых на Руси, покровитель путешественников, моряков и детей.

Рождество святителя Николая Чудотворца.

Народный календарь: Калинов день (Калинник).

В этот день на Руси:

Собирали калину — варили кисели, компоты, пекли пироги («калинники»).Запрещалось решать финансовые вопросы до обеда — считалось, что сделки будут неудачными. Нельзя было отказывать в помощи — это могло навлечь беду.

Приметы:

Туман утром — к плохому сбору мёда. Много орехов и ягод — к холодной зиме. Если овёс зазеленел во второй раз — осень будет дождливой.

Что можно и нельзя делать 11 августа.

Можно:

Собирать калину и грибы. Готовить блюда из свежих ягод. Помогать нуждающимся.

Нельзя:

Заняться крупными финансовыми делами. Отказывать в помощи. Рубить или ломать калину — это считалось плохой приметой.

У кого именины 11 августа?

Мужские: Алексей, Константин, Михаил, Николай.

Женские: Клара, Серафима, Сусанна.

Кто из знаменитостей родился 11 августа?

Оскар Кучера (1974) — российский шоумэн.

Сергей Мавроди — создатель нескольких финансовых пирамид.

Халк Хоган — американский актер.

Крис Хемсворт — актёр, известный по роли Тора в Marvel.

Виола Дэвис — обладательница «Оскара», одна из самых влиятельных актрис Голливуда.

Стив Возняк — сооснователь Apple, легенда IT-индустрии.

Памятные даты.

1337 г. — основание Троице-Сергиевой лавры преподобным Сергием Радонежским.

1845 г. — создание первого российского магистрального паровоза.

1906 г. — патент на звуковое кино (Великобритания).

1920 г. — основание музея-усадьбы «Абрамцево».

1959 г. — открытие аэропорта «Шереметьево».

1969 г. — премьера фильма «Доживём до понедельника».

1973 г. — начало показа «Семнадцати мгновений весны» в СССР.

1992 г. — первый авиасалон в Жуковском.

1998 г. — The Rolling Stones впервые выступили в Лужниках.