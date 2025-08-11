Все идут по плану: Мазаев поет блюз, тамбовский электронщик работает с Моби

Сабрина Карпентер злит феминисток, Maroon 5 вместе с солисткой Blackpink пародируют Брэда Питта и Анджелину Джоли, 19-летний парень из Тамбовской области записывает дуэт с Моби, а Баста устраивает собственный «Ночной дозор». Август традиционно считается самым «мертвым» месяцем шоу-индустрии. И в то же время это оптимальное время для беззаботной, релаксовой музыки, что особенно актуально под конец лета, когда так хочется продлить ощущение «отпуска без конца». «Известия» выбрали самое интересное и ожидаемое.
Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend.
Благодаря синглу Espresso, от которого в прошлом году буквально негде было спрятаться, Сабрина Карпентер стала главной восходящей звездой Америки. Ну, а премия «Грэмми» (за ту самую песню) и альбом Short n' Sweet закрепили ее положение на поп-олимпе. Но, как известно, надо ковать железо, пока горячо, и всего через год после Short n' Sweet Карпентер готова выпустить новую пластинку, с провокационным названием Man’s Best Friend: это можно перевести как «Лучший друг мужчины», а можно — «Лучший друг человека». Сексистский намек был подчеркнут обложкой, где мужчина (в кадре только его ноги) держит за волосы стоящую на коленях и в короткой юбочке Сабрину. Разумеется, сразу вспыхнул скандал: изображение назвали мизогинным и унижающем женщин.
Фото: Global Look Press/Jeremy SmithИсполнительница Сабрина Карпентер.
Но, кажется, всё это было сознательным маркетинговым трюком Карпентер. Вскоре она выпустила (якобы как уступку общественности) альтернативную обложку — уже вполне нейтральную. Претензии были сняты, а дополнительное внимание к пластинке — привлечено. Теперь осталось дождаться самого релиза и оценить его музыкальную составляющую. Пока выпущена лишь одна из 12 песен — Manchild, и сама по себе она весьма безликая, зато клип примечателен. В видео, стилизованном под ретрофильмы, Сабрина путешествует по американскому югу автостопом — и это фейерверк эксцентрики и фантазии.
Alison Goldfrapp — Flux.
Если Сабрина Карпентер скрывает материал в тайне до последнего, Элисон Голдфрапп, напротив, заранее раскрыла основные карты. Ее второй сольный альбом Flux выйдет в середине месяца, но почти половину песен — четыре из десяти — певица уже опубликовала. Среди них есть, безусловно, хитовая Find Xanadu и радующая приятной мелодией Hey Hi Hello. Остальные две — побледнее, хотя всё равно они доставляют удовольствие своим насыщенным синти-поповым звучанием, в котором парадоксально сочетается ретрофлер и вполне актуальное продюсирование. И да, тот факт, что певица теперь работает без Уилла Грегори, не особенно сказывается на характере саунда и мелодического материала. Мажорные «воздушные» мотивы, атмосфера какой-то вдохновенной беззаботности — это как было в лучших записях Goldfrapp, так и осталось в сольном творчестве артистки. А главное — ее голос, не обладающий какой-то особой силой и диапазоном, зато индивидуальный и идеально соответствующий самому стилю.
Фото: Global Look Press/Diogo BaptistaПевица Элисон Голдфрапп.
Наверное, от Flux не стоит ждать откровений и сюрпризов. Но можно смело рассчитывать на легкую музыку, отлично подходящую к завершению лета.
Maroon 5 — Love Is Like.
Рок-группа Maroon 5 не выпускала альбомов с 2021 года. С тех пор мир изменился как минимум дважды, но на творчестве коллектива это, кажется, не сказалось вовсе. Судя по трем синглам, опубликованным из будущей пластинки Love Is Like, основу репертуара по-прежнему составляют подвижные ритмичные треки с фанковыми элементами в сопровождении и легким вокалом Адама Левина. Впрочем, одна из обнародованных композиций — California — и вовсе балладного плана, с акустическим гитарным сопровождением.
Фото: Global Look Press/Photo Image PressМузыкальная группа Maroon 5.
Скорее всего, диск в целом будет выдерживать подобный баланс, типичный для поп-роковых релизов: две трети бодрого активного материала, одна треть — лирики плюс щепотка рэпа. Смешать, но не взбалтывать. Про рэп, кстати, можно говорить с уверенностью. В лид-сингле Priceless засветилась Лиза из Blackpink (она же снялась с Левином в клипе-боевике, действие которого отсылает к фильму «Мистер и миссис Смит»), а в титульном альбомном треке, пока еще не опубликованном, принял участие сам Lil Wayne. На фоне таких тяжеловесов совсем необязательным выглядит третий хип-хоп фит — с куда менее известной Sexyy Red, представительницей пикантного поджанра «грязный рэп». Но — эту коллаборацию мы тоже пока не можем оценить. Впрочем, ждать осталось совсем недолго: альбом Love Is Like выйдет уже 15 августа.
Øneheart — Samsara Passengers.
Новость о том, что 19-летний музыкант из Тамбовской области Øneheart (настоящее имя — Дмитрий Волынкин) записал дуэт с Моби, прошла по тематическим СМИ, но не то, чтобы взорвала инфопространство. Возможно, потому, что широкой публике в нашей стране имя самого Øneheart мало что говорит. А зря: на сегодняшний день это один из самых прослушиваемых российских артистов на Spotify. В частности, его Snowfall недавно получил платиновый статус, то есть композицию включили более 300 млн раз. Именно ее слышал Моби по радио в Лос-Анджелесе — и с готовностью принял предложение Волынкина посотрудничать.
Фото: t.me/oneheartМузыкант Øneheart.
Двух артистов объединяет любовь к эмбиенту. Моби уже давно предпочитает именно этот медитативный инструментальный жанр, а Øneheart изначально на нем специализируется (его первые треки на стримингах датируются 2019 годом, то есть музыканту было тогда всего 13 лет!). Совместная композиция называется Lagrange Point и представляет собой действительно интересный пример эмбиента: звучит вроде бы чисто фоновая «атмосферная» музыка типа той, что ставят в массажных салонах, но неожиданные ритмические смещения подстегивают внимание слушателя, а в кульминационный момент звучание вовсе прерывается и после нескольких секунд паузы преображается.
Сингл войдет в новый альбом Øneheart — Samsara Passengers, который ожидается 22 августа.
Uma2rman — «Звезды считают нас».
Группа Uma2rman решила отметить свое 21-летие альбомом трибьютов. Название «Звезды считают нас», отсылающее к песне «Звезды», помогли выбрать поклонники, ну, а в число участников проекта приглашены Асия, NEMIGA, Женя Трофимов с группой «Комната культуры» и даже Баста. И уже по их работам можно оценить градус экспериментальности пластинки.
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya PravdaМузыкальная группа Uma2rman.
Обычно каверы делают либо максимально бережно по отношению к оригиналу, либо, наоборот, как можно более далеко от исходной эстетики (а порой и материала). В данном случае явно будет доминировать второй подход. Скажем больше. Это даже не ремейки в чистом виде, а скорее самостоятельные произведения, в той или иной степени цитирующие хиты Uma2rman. Лучший пример — «Ночной дозор» в исполнении Басты. Было бы логично, если бы главный русский рэпер продемонстрировал свое мастерство читки в куплетах (Помните? «Жил-был на свете Антон Городецкий…»). Но Баста внезапно вовсе отказывается здесь от речитатива и придумывает полностью новые куплеты — отнюдь не драйвовые, как у братьев Кристовских, а меланхоличные, чуть ли не блюзовые. Но и припев («И треснул мир напополам») звучит у него совершенно неожиданно. Сюрпризов хватает и на других треках. Но есть ощущение, что главные сюрпризы дуэт приберег для самого лонгплея, который должен появиться уже в первой половине августа.
«Моральный кодекс» — «У меня есть план».
И последняя новинка из августовского обзора по иронии судьбы тоже кавер. Причем не менее смелый, чем в случае с трибьютом Uma2rman. Группа «Моральный кодекс» выпустила сингл «У меня есть план», в основе которого песня Александра Рыбкина на стихи Карена Кавалеряна, записанная в 1994 году и давшая название альбому певца. В конце 1980-х и первой половине 1990-х Рыбкин был весьма заметной фигурой (хотя всё же не сказать, что звездой первой величины), но затем практически исчез из медийного пространства. Репертуар его сегодня могут вспомнить лишь ностальгирующие меломаны и историки русской попсы.
Фото: РИА Новости/Кристина КормилицынаЛидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
И можно ли было себе представить, что вполне актуальная и востребованная группа «Моральный кодекс» возьмет полузабытый и в общем-то проходной трек — и превратит его в «конфетку», надежно защищенную от «протухания». Из непритязательного постперестроечного поп-жанра «У меня есть план» превратилась в вальяжный «вкусный» блюз, щеголяющий гитарными соло и харизматичным, с эффектной хрипотцой вокалом Сергея Мазаева. И в такой подаче повторяемая мантра про прекрасный, чудесный, отличный план выглядит уже не бахвальством паренька-авантюриста, а спокойной уверенностью опытного мужчины, знающего себе цену. Этой уверенностью Мазаев — спасибо ему — щедро делится со слушателем.
Плейлист «Известий».
И в завершение — наш традиционный плейлист. В нем, помимо треков, упомянутых в обзоре, есть еще новая композиция башкирской группы Ay Yola, прогремевшей своим хитом Homay, и свежий сингл Найка Борзова — весьма неожиданная по звучанию мантра-гимн, признание в любви Москве.
Слушайте Плейлист «Известий» — izvestiaizvestia на Яндекс Музыке.