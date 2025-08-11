Все идут по плану: Мазаев поет блюз, тамбовский электронщик работает с Моби

Обычно каверы делают либо максимально бережно по отношению к оригиналу, либо, наоборот, как можно более далеко от исходной эстетики (а порой и материала). В данном случае явно будет доминировать второй подход. Скажем больше. Это даже не ремейки в чистом виде, а скорее самостоятельные произведения, в той или иной степени цитирующие хиты Uma2rman. Лучший пример — «Ночной дозор» в исполнении Басты. Было бы логично, если бы главный русский рэпер продемонстрировал свое мастерство читки в куплетах (Помните? «Жил-был на свете Антон Городецкий…»). Но Баста внезапно вовсе отказывается здесь от речитатива и придумывает полностью новые куплеты — отнюдь не драйвовые, как у братьев Кристовских, а меланхоличные, чуть ли не блюзовые. Но и припев («И треснул мир напополам») звучит у него совершенно неожиданно. Сюрпризов хватает и на других треках. Но есть ощущение, что главные сюрпризы дуэт приберег для самого лонгплея, который должен появиться уже в первой половине августа.