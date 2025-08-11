Ричмонд
В России планируют полностью изменить систему портала «Госуслуги»

В России планируют комплексно трансформировать систему государственных услуг — сгруппировать разрозненные сервисы под конкретные жизненные обстоятельства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Перезагрузку намерены осуществить на портале «Госуслуги». Благодаря введению новой системы гражданам не понадобится искать каждый сервис отдельно — их свяжут по принципу одного окна.

«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — подчеркнул Григоренко.

При этом за каждой услугой планируют закреплять своего куратора, который будет ее контролировать.

«В списке обязанностей куратора — работа с обратной связью от граждан, обеспечение развития услуги, устранение сбоев и ошибок системы. Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество. А также увидит лицо куратора — его фото, по согласию, размещается на станице услуги», — рассказали «Известиям» в аппарате правительства РФ.

До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг в России планируют перевести в электронный вид. Сейчас показатель реализован на 90%.

При этом гражданам не всегда придется предоставлять документы, так как некоторые ведомства будут сами получать их из государственных реестров.

Ранее, 17 июля, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать на портале «Госуслуги» раздел «Россия — страна возможностей» с материалами одноименной некоммерческой организации. Отмечается, что в разделе появятся материалы проектов и программ организации. Также будет возможность зарегистрироваться для участия в мероприятиях АНО.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
