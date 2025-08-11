В России планируют полностью изменить систему портала «Госуслуги»

«В списке обязанностей куратора — работа с обратной связью от граждан, обеспечение развития услуги, устранение сбоев и ошибок системы. Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество. А также увидит лицо куратора — его фото, по согласию, размещается на станице услуги», — рассказали «Известиям» в аппарате правительства РФ.