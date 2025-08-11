В постпредстве РФ при ООН резко осудили намерения Израиля по сектору Газа

Власти Израиля сообщили о намерении установить полный контроль над Газой. Правительство планирует расширить военную операцию. Врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал указанные намерения «грубым нарушением международного права».
В ходе заседания Совбеза он сообщил, что план ввода израильских войск для разгрома ХАМАС нанесет «серьезный удар по перспективам» разрешения конфликта.
«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН», — заключил Дмитрий Полянский.
В Израиле отметили, что позиции сторон конфликта до сих пор радикально различаются. Пока не известно, когда Израиль начнет операцию по оккупации сектора Газа.