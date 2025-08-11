Ричмонд
На берег Балтийского моря после шторма вынесло россыпи янтаря

Жители и гости Калининградской области заметили на морском побережье Балтийска россыпи янтаря — так называемого «солнечного» камня. После недавнего шторма волны выбросили на песок вместе с водорослями и мусором множество янтарных камешков. Об этом пишет «Российская газета».

Пользователи социальных сетей отмечают, что можно легко собрать целую горсть янтаря разных размеров — от мелких крупинок до крупных образцов калининградского минерала. Иногда волны буквально подбрасывают его прямо под ноги.

«Несмотря на непогоду, мы с мужем решили прогуляться по Балтийску и были удивлены, насколько много янтаря лежит на берегу. Море часто приносит его сюда, но в таких количествах — это редкость», — поделилась с «РГ» жительница Калининграда Мария Иванькова.

Причиной обилия янтаря стал сильный шторм, который поднял со дна моря природный сукцинит. Подобные явления в Калининградской области происходят довольно часто.

Специалисты Калининградского янтарного комбината объясняют происхождение минерала так: «Десятки миллионов лет назад смола-живица стекала по древним деревьям и затвердевала, образуя слои на стволах и почве. Примерно миллион лет назад огромный ледник под тяжестью снес эти слои, а после его таяния сформировалось Балтийское море».

Сегодня около 90 процентов мировых запасов янтаря сосредоточено именно в Калининградской области, а прибрежные участки буквально покрыты этим уникальным минералом.

Ранее сообщалось, что в Польше, возможно, найдены следы Янтарной комнаты.