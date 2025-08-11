Календарь на 11 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Рождество Николая Чудотворца — один из трех основных праздников в честь святого. В этот день верующие вспоминают о рождении святителя Николая, который с детства отличался особой набожностью и милосердием. Он прославился своими чудесами, помощью бедным и нуждающимся, защитой невинно осужденных и стал одним из самых любимых и почитаемых святых в христианском мире. К святителю Николаю обращаются с молитвами о помощи в самые трудные моменты жизни. В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения в память о святом.