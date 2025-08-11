День сына и дочери и День игры на песке: какие праздники отмечают в России и мире 11 августа

11 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День сына и дочери, День игры на песке и День хип-хопа.
День сына и дочери.
День сына и дочери учредили в России в 2010 году с целью укрепить связь между родителями и детьми. По другой версии, праздник появился в США в 1988 году. Тем не менее 11 августа родители проводят время со своими детьми, дарят им подарки, устраивают домашние вечеринки или пикники на природе. В эту дату уже повзрослевшие дети благодарят своих родителей за заботу и воспитание.
День игры на песке.
В День игры на песке взрослые и дети отправляются на пляж, где строят замки из песка, рисуют на нем узоры или играют в пляжный волейбол. Также в этот праздник проводятся конкурсы на лучший замок из песка и даже устраиваются сеансы песочной терапии — метода из психологии для расслабления и реализации творческого потенциала.
День хип-хопа.
День хип-хопа был учрежден Сенатом США 29 июля 2021 года. Дата выбрана неслучайно: 11 августа 1973 года диджеем Kool Herc в Южном Бронксе (Нью-Йорк) была организована вечеринка, где, как считается, родился этот жанр. В честь праздника устраиваются концерты хип-хоп-исполнителей, рэп-батлы, тематические вечеринки и другие мероприятия.