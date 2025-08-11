День сына и дочери и День игры на песке: какие праздники отмечают в России и мире 11 августа

День сына и дочери учредили в России в 2010 году с целью укрепить связь между родителями и детьми. По другой версии, праздник появился в США в 1988 году. Тем не менее 11 августа родители проводят время со своими детьми, дарят им подарки, устраивают домашние вечеринки или пикники на природе. В эту дату уже повзрослевшие дети благодарят своих родителей за заботу и воспитание.