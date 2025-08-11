Народный календарь. Как 14 августа правильно встретить Медовый Спас

14 августа по православной традиции отмечается Медовый Спас. Этот праздник приходится на первый день Успенского поста, установленного в IX веке в честь изнесения Древ Креста Господня.
На Руси это торжество начали отмечать еще в конце XV века. Название Медовый Спас произошло от обычая подрезать медовые соты именно в это время. В народе бытовала примета, что если пчельники не вскроют в этот день соты и не вытащат мед, то его утащат соседские пчелы. В южных регионах России освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название — Маковый Спас. В этот день хозяйки готовили разные блюда с маком.
Мужчины в эту дату были заняты работами в поле, а женщины и дети шли в лес и собирали там малину. Она была любимым лакомством у крестьян и считалась одним из самых полезных для здоровья растений, которым лечили простуду.
Приметы погоды:
Если скот ложится под кровлей, то это к ненастью.
Коли у коровы уменьшается надой молока, то это к дождю.
Лошадь храпит — погода ухудшится.
Именины отмечают: Федор, Леонтий, Тимофей, Александр, Дмитрий, Софья.