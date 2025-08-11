Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как 14 августа правильно встретить Медовый Спас

14 августа по православной традиции отмечается Медовый Спас. Этот праздник приходится на первый день Успенского поста, установленного в IX веке в честь изнесения Древ Креста Господня.

14 августа по православной традиции отмечается Медовый Спас. Этот праздник приходится на первый день Успенского поста, установленного в IX веке в честь изнесения Древ Креста Господня.

На Руси это торжество начали отмечать еще в конце XV века. Название Медовый Спас произошло от обычая подрезать медовые соты именно в это время. В народе бытовала примета, что если пчельники не вскроют в этот день соты и не вытащат мед, то его утащат соседские пчелы. В южных регионах России освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название — Маковый Спас. В этот день хозяйки готовили разные блюда с маком.

Мужчины в эту дату были заняты работами в поле, а женщины и дети шли в лес и собирали там малину. Она была любимым лакомством у крестьян и считалась одним из самых полезных для здоровья растений, которым лечили простуду.

Приметы погоды:

Если скот ложится под кровлей, то это к ненастью.

Коли у коровы уменьшается надой молока, то это к дождю.

Лошадь храпит — погода ухудшится.

Именины отмечают: Федор, Леонтий, Тимофей, Александр, Дмитрий, Софья.