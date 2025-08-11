Народный календарь. Как 14 августа правильно встретить Медовый Спас

На Руси это торжество начали отмечать еще в конце XV века. Название Медовый Спас произошло от обычая подрезать медовые соты именно в это время. В народе бытовала примета, что если пчельники не вскроют в этот день соты и не вытащат мед, то его утащат соседские пчелы. В южных регионах России освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название — Маковый Спас. В этот день хозяйки готовили разные блюда с маком.