Расстреляли дискотеку: В Эквадоре от рук налётчиков погибли восемь человек

Восемь человек погибли в Эквадоре при стрельбе на дискотеке.

Источник: Комсомольская правда

Восемь человек погибли в Эквадоре на дискотеке в городе Санта-Лусия, когда группа вооружённых преступников открыла огонь по посетителям клуба. О подробностях инцидента информирует издание El Universo.

Сообщается, что среди погибших — 42-летний брат мэра города Санта-Лусия и владелец клуба. Налётчики подъехали к зданию на пикапе и открыли стрельбу. На месте погибли семь человек, ещё один умер в больнице. В городе объявлен траур.

«Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, в том числе связанную с конфликтами между преступными группировками, но пока не можем утверждать, был ли целью атаки конкретно владелец клуба», — цитирует издание представителя полиции Хавьера Чанго.

Ранее в американском штате Монтана в результате стрельбы погибли четыре человека.

Также сообщалось, что не менее 6 человек погибли в результате массовой стрельбы на рынке в Бангкоке.