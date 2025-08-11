Расстреляли дискотеку: В Эквадоре от рук налётчиков погибли восемь человек

Сообщается, что среди погибших — 42-летний брат мэра города Санта-Лусия и владелец клуба. Налётчики подъехали к зданию на пикапе и открыли стрельбу. На месте погибли семь человек, ещё один умер в больнице. В городе объявлен траур.