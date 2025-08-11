Татаринов: в ДНР ликвидировали рекламное лицо «Азова» Ивана Смаглюка

В Донецкой народной республике ликвидирован украинский боевик Иван Смаглюк, рассказал военкор Руслан Татаринов.
Военный корреспондент уточнил, что Смаглюк являлся рекламным лицом националистического батальона «Азов»*. Он принимал участие в боевых действиях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.
По словам Татаринова, Смаглюка уничтожили в Краматорске.
«Ликвидирован Иван Смаглюк лицо рекламных роликов “Азова”… Смерть наступила в Краматорске… 10.08.2025», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции Марину Гриценко, боевого медика 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, созданной на основе националистического батальона «Азов».
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.