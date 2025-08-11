С 1 сентября вырастут пенсии. Как получить больше и сколько составит прибавка

— Если говорить о федеральных прибавках, то пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2025 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 8907,70 рубля. На столько же вырастет пенсия и у инвалидов, которым была установлена I группа инвалидности с 1 сентября 2025 года. Важно учитывать, что повышение фиксированной выплаты устанавливается только один раз. Если человек получил инвалидность I группы и ему назначена страховая пенсия, то прибавку делают сразу. Когда ему исполнится 80 лет, то повышения уже не будет. Повышение фиксированной выплаты делают только по одному основанию. И стоит обратить внимание тех пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет ранее. Они уже свою повышенную пенсию получают, — рассказала юрист Елена Кузнецова.