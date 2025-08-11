Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

10 августа многие пользователи столкнулись с перебоями в работе мессенджера Telegram, что подтверждают данные сервиса Downdetector. За последний час поступило свыше 240 жалоб, а за сутки общее число обращений превысило 2300.
Основные жалобы касаются проблем со звонками и нестабильной работой мобильного приложения. Больше всего обращений поступило из Магаданской области (11%), Хакасии (5%), а также из Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края. Более половины пользователей (52%) отметили сбои именно в мобильной версии, около четверти — общий сбой сервиса.
Отметим, что проблемы с Telegram начались еще 31 июля: тогда мессенджер переставал корректно запускаться, пользователи не получали новые сообщения, а загрузка фото, видео и документов была затруднена. Технические неполадки продолжают доставлять неудобства многим абонентам по всей стране.
