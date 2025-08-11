Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Основные жалобы касаются проблем со звонками и нестабильной работой мобильного приложения. Больше всего обращений поступило из Магаданской области (11%), Хакасии (5%), а также из Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края. Более половины пользователей (52%) отметили сбои именно в мобильной версии, около четверти — общий сбой сервиса.