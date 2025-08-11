Польские политики осудили бандеровский флаг на концерте Коржа в Варшаве

В Польше возник скандал из-за вывешенного на концерте белорусского музыканта Макса Коржа в Варшаве бандеровского флага, что вызвало резкую реакцию ряда политиков.
Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий осудил инцидент и направил в прокуратуру обращение с требованием возбудить уголовное дело по нормам, запрещающим пропаганду тоталитарных и националистических идеологий.
Бывший польский посол в США Марек Магеровский выразил возмущение присутствием на мероприятии большого числа украинцев призывного возраста, способных к военной службе. Представитель ультраправой «Конфедерации» Александр Ковалиньский призвал участников, развернувших флаг, вернуться на Украину и присоединиться к вооружённым силам страны.
