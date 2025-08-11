Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские политики осудили бандеровский флаг на концерте Коржа в Варшаве

Бывший польский посол в США Марек Магеровский выразил возмущение присутствием на мероприятии большого числа украинцев призывного возраста.

Источник: Аргументы и факты

В Польше возник скандал из-за вывешенного на концерте белорусского музыканта Макса Коржа в Варшаве бандеровского флага, что вызвало резкую реакцию ряда политиков.

Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий осудил инцидент и направил в прокуратуру обращение с требованием возбудить уголовное дело по нормам, запрещающим пропаганду тоталитарных и националистических идеологий.

Бывший польский посол в США Марек Магеровский выразил возмущение присутствием на мероприятии большого числа украинцев призывного возраста, способных к военной службе. Представитель ультраправой «Конфедерации» Александр Ковалиньский призвал участников, развернувших флаг, вернуться на Украину и присоединиться к вооружённым силам страны.

Ранее сообщалось, как российские певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс, застряв в автомобильной пробке у Крымского моста, спонтанно организовали концерт для других водителей.