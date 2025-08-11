Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в социальных сетях соболезнования пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего на западе страны.
— Я выражаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в наших провинциях, — написал Эрдоган.
Он сообщил, что с первых минут после землетрясения на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, и власти внимательно следят за развитием ситуации.
Эрдоган также отметил, что толчки ощущались в соседних с Балыкесиром провинциях, и власти этих регионов оперативно приняли необходимые меры. Землетрясение было зафиксировано в 19:55, толчки продолжались около 20−30 секунд. Местные жители сообщали о качающихся люстрах и мебели, некоторые выбегали на улицы, передает NTV.
В Турции в воскресенье, 10 августа, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами. Землетрясение произошло в районе Сындыргы города Балыкесир в 19:53 по местному времени. Толчки были также замечены в Бурсе, Ялове и Стамбуле. По предварительным данным, есть пострадавшие — спасательные службы занимаются проверкой завалов.