В ИКИ РАН рассказали о затронувшем несколько областей выбросе плазмы на Солнце

На Солнце произошел комплексный и взрывной выброс плазмы.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Института космических исследований РАН сообщили о выбросе плазмы на Солнце. По данным ученых, он затронул сразу несколько активных областей в западной части звезды. Об этом написали в Telegram-канале ИКИ РАН.

Как уточняется, центр взрыва располагался на большом удалении от направления на Землю. Однако часть вторичных центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля, сказано в сообщении.

«На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров», — рассказали в пресс-службе лаборатории.

Академик РАН Геннадий Онищенко поделился с KP.RU советами, как пережить влияние магнитных бурь. Среди рекомендаций прозвучали, в том числе, здоровый сон и фитнес.