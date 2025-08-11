В ИКИ РАН рассказали о затронувшем несколько областей выбросе плазмы на Солнце

В пресс-службе Института космических исследований РАН сообщили о выбросе плазмы на Солнце. По данным ученых, он затронул сразу несколько активных областей в западной части звезды. Об этом написали в Telegram-канале ИКИ РАН.
Как уточняется, центр взрыва располагался на большом удалении от направления на Землю. Однако часть вторичных центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля, сказано в сообщении.
«На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров», — рассказали в пресс-службе лаборатории.
Академик РАН Геннадий Онищенко поделился с KP.RU советами, как пережить влияние магнитных бурь. Среди рекомендаций прозвучали, в том числе, здоровый сон и фитнес.