Не менее пяти взрывов прозвучало в Московской области, работает ПВО

По словам местных жителей, первые взрывы раздались около полуночи. В районе села Софьино и города Бронницы было слышно характерное гудение пролетающего беспилотника. Очевидцы сообщают о вспышках в небе. Предположительно, работают расчёты ПВО. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.