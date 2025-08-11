В России блогерам напомнили про уголовную ответственность за рекламу магазинов с подделками

К сожалению, многие представители блогерского сообщества абсолютно безразлично относятся к действующим законам, и только лишь тогда, когда они сталкиваются или с серьёзными штрафами, или иногда с возбуждением уголовных дел, происходит осознание того, что они нарушали законы. Поэтому, мне кажется, правоохранительным органам нужно достаточно активно не просто мониторить эту сферу бизнеса, но и, возможно, через контрольные закупки, через оперативные мероприятия выявлять нелегальные каналы поставки, которые наносят ущерб бюджету.