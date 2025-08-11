Российских дачников с 1 сентября ждет важное нововведение

Единственное исключение — продажа выращенного урожая, но и она будет разрешена только в том случае, если площадь участка не превышает 50 соток. Закон направлен на защиту прав соседей, которые нередко страдают от шума, грязи и других неудобств, вызванных коммерческой активностью в СНТ.