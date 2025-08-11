Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует в конце августа провести новую масштабную акцию по преодолению блокады сектора Газа, в которой примут участие несколько десятков судов.
По её словам, флоты судов отправятся из Испании, чтобы попытаться прорвать, как она называет, незаконную израильскую блокаду.
Кроме того, Тунберг занимается координацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев, которые планируются одновременно в 44 странах.
Ранее сообщалось, как израильские военные применяли психологическое давление к пассажирам задержанного гуманитарного судна, следовавшего в сектор Газа. В числе пассажиров судна была и шведская экологическая активистка Грета Тунберг.